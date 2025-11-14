Restschuld pro Kopf in Südkorea auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind die Darlehensschulden pro Kreditnehmer auf ein Rekordhoch gestiegen.Laut den am Montag veröffentlichten Daten der Zentralbank belief sich die durchschnittliche Restschuld pro Kreditnehmer für Haushaltsdarlehen Ende des dritten Quartals letzten Jahres auf 97,21 Millionen Won (66.600 Dollar). Dies entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2012.Nach Altersgruppen gesehen erreichte das ausstehende Bankdarlehen bei Kreditnehmern zwischen 40 und 49 Jahren mit durchschnittlich 114,67 Millionen Won (rund 78.600 Dollar) pro Kopf den bisher höchsten Stand.Auch bei den Kreditnehmern zwischen 50 und 59 Jahren sowie unter 40 Jahren wurde mit jeweils 93,37 Millionen Won (64.000 Dollar) und 76,98 Millionen Won (52.700 Dollar) ein Allzeithoch verbucht.Während die Geldpolitik durch Faktoren wie einem hohen Wechselkurs eingeschränkt sei, führe die Schuldenlast der Haushalte zu einer gefühlten Verschlechterung der Konjunktur, sagte ein Abgeordneter. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den schrumpfenden Konsum und die schwachen Umsatzzahlen bei Selbstständigen.