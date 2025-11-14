Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Ausfuhren vom 1. bis 10. Januar um 2,3 Prozent gesunken

Write: 2026-01-12 11:31:16Update: 2026-01-12 14:03:16

Ausfuhren vom 1. bis 10. Januar um 2,3 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats geschrumpft.  

Nach Angaben des Zollamtes am Montag beliefen sich die Exporte vom 1. bis 10. Januar auf 15,6 Milliarden Dollar. Das sind 2,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 

Die Halbleiterlieferungen stiegen um 45,6 Prozent zum Vorjahr auf 4,6 Milliarden Dollar. 

Demgegenüber brachen die Pkw-Exporte um 24,7 Prozent ein. Bei Schiffen wurde ein Rückgang von 12,7 Prozent verbucht. 

Die Einfuhren sanken in dem Zeitraum um 4,5 Prozent zum Vorjahr auf 18,2 Milliarden Dollar.

Die Handelsbilanz wies demnach ein Defizit von 2,7 Milliarden Dollar auf.
