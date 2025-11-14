Zum Menü Zum Inhalt

Badminton: An Se-young gewinnt Malaysia Open zum dritten Mal

Write: 2026-01-12 11:36:30Update: 2026-01-12 14:03:43

Badminton: An Se-young gewinnt Malaysia Open zum dritten Mal

Photo : YONHAP News

Die koreanische Badmintonspielerin An Se-young hat auch im neuen Jahr ihren Siegeszug fortgesetzt. 

Bei den Malaysia Open in Kuala Lumpur siegte die Weltranglistenerste im Dameneinzel im Finale am Sonntag mit 2:0 über die chinesische Weltranglistenzweite Wang Zhiyi. 

Damit feierte An beim ersten Turnier im neuen Jahr das dritte Jahr in Folge den Titelgewinn. 

Die 23-Jährige schrieb letztes Jahr Badmintongeschichte. Mit elf Titelsiegen egalisierte An den Rekord der meisten Titelgewinne in einer Saison. Sie verbuchte mit 94,8 Prozent die höchste Siegquote für Einzelspieler. Mit dem bisher gewonnenen Preisgeld von insgesamt 1.003.175 Dollar verbuchte sie ebenfalls eine Rekordsumme. 

Im Herrendoppel siegte das koreanische Duo Seo Seung-jae/Kim Won-ho, das in der letzten Saison ebenfalls elf Titel gewonnen hatte. Im Finale setzte sich das Paar, welches an der Spitze der Weltrangliste liegt, mit 2:1 gegen das malaysische Duo Aaron Chia/Soh Wooi Yik durch, den Weltranglistenzweiten.
