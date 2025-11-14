BIP pro Kopf in Südkorea erstmals seit drei Jahren rückläufig

Photo : YONHAP News

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Südkorea ist letztes Jahr erstmals seit drei Jahren zurückgegangen.Nach Angaben des Finanzministeriums und weiterer Behörden betrug das BIP pro Kopf im Jahr 2025 schätzungsweise 36.107 Dollar. Das sind 0,3 Prozent weniger als im Vorjahresvergleich.Damit wurde der erste Rückgang seit drei Jahren verbucht.Das südkoreanische BIP pro Kopf hatte 2016 mit 30.839 Dollar zum ersten Mal die 30.000-Dollar-Marke übertroffen.Das reale Bruttoinlandsprodukt im Land wuchs im vergangenen Jahr nach Schätzungen um 1,0 Prozent und damit so schwach wie seit 2020 nicht. Damals war ein Rückgang von 0,7 Prozent verbucht worden.