Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

FBI warnt vor Quishing-Angriffen durch nordkoreanische Hackergruppe Kimsuky

Write: 2026-01-12 12:21:33Update: 2026-01-12 14:13:24

FBI warnt vor Quishing-Angriffen durch nordkoreanische Hackergruppe Kimsuky

Photo : YONHAP News

Das FBI hat vor Angriffen mittels QR-Codes durch die vom nordkoreanischen Aufklärungsbüro unterstützte Hackergruppe Kimsuky gewarnt. 

Die entsprechende Warnung gab die US-Bundesermittlungsbehörde am 8. Januar heraus und mahnte zur Vorsicht. 

Laut der Mitteilung gab es in letzter Zeit Versuche von Kimsuky-Hackern, Experten zur Außenpolitik, die bei Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken und wissenschaftlichen Institutionen in den USA beschäftigt sind, durch „Quishing“ Informationen zu entlocken. 

„Quishing“ ist eine Kombination aus „QR-Code“ und „Phishing“. Bei dieser Hacking-Methode geht es darum, eine schädliche URL in einen QR-Code einzufügen. 

Es wurden mehrere Versuche gemeldet, bei denen Betroffene durch schädliche QR-Codes beispielsweise auf als Umfragelink getarnte Websites umgeleitet werden sollten, um ihnen sensible Informationen wie Passwörter, personenbezogene Daten und Fingerabdrücke zu stehlen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >