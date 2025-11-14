FBI warnt vor Quishing-Angriffen durch nordkoreanische Hackergruppe Kimsuky

Photo : YONHAP News

Das FBI hat vor Angriffen mittels QR-Codes durch die vom nordkoreanischen Aufklärungsbüro unterstützte Hackergruppe Kimsuky gewarnt.Die entsprechende Warnung gab die US-Bundesermittlungsbehörde am 8. Januar heraus und mahnte zur Vorsicht.Laut der Mitteilung gab es in letzter Zeit Versuche von Kimsuky-Hackern, Experten zur Außenpolitik, die bei Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken und wissenschaftlichen Institutionen in den USA beschäftigt sind, durch „Quishing“ Informationen zu entlocken.„Quishing“ ist eine Kombination aus „QR-Code“ und „Phishing“. Bei dieser Hacking-Methode geht es darum, eine schädliche URL in einen QR-Code einzufügen.Es wurden mehrere Versuche gemeldet, bei denen Betroffene durch schädliche QR-Codes beispielsweise auf als Umfragelink getarnte Websites umgeleitet werden sollten, um ihnen sensible Informationen wie Passwörter, personenbezogene Daten und Fingerabdrücke zu stehlen.