„Golden“ mit Golden Globe für besten Filmsong ausgezeichnet

Photo : AFP / Yonhap News

Der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ der koreanisch-kanadischen Regisseurin Maggie Kang ist mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden.Bei der 83. Preisverleihung der Golden Globes am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles wurde das Lied „Golden“ aus dem Film als bester Filmsong (Best Original Song - Motion Picture) geehrt.„KPop Demon Hunters“ wurde auch in den Kategorien „Bester Animationsfilm“ und „Kommerzieller Erfolg (Cinematic and Box Office Achievement)“ nominiert. Die Gewinner in beiden Kategorien wurden noch nicht bekannt gegeben.Die Golden Globe Awards werden seit 1944 vergeben. In den beiden Sparten Film und Fernsehen werden Auszeichnungen in insgesamt 28 Kategorien verliehen. Die Nominierungen und Gewinner werden durch Abstimmungen einer Jury festgelegt, die aus etwa 300 Unterhaltungsjournalisten aus aller Welt besteht.