Golden Disc Awards: Jennie, Stray Kids und G-Dragon Gewinner der wichtigsten Preise

Photo : YONHAP News

Bei den Golden Disc Awards haben Jennie, Stray Kids und G-Dragon die wichtigsten Preise gewonnen.Die 40. Preisverleihung fand am Samstag im Taipei Dome in Taiwan statt. Dabei wurden K-Pop-Interpreten ausgezeichnet, die das Jahr 2025 prägten.Der neu eingeführte Preis für den besten Künstler oder die beste Künstlerin des Jahres ging an Jennie, die Mitglied von BLACKPINK ist. Einschließlich der Auszeichnungen für ihre Gruppe sicherte sich Jennie damit insgesamt vier Preise.Den Preis für das Album des Jahres gewannen Stray Kids mit ihrem Album „KARMA“, das über drei Millionen Mal verkauft wurde.G-Dragon erhielt mit „HOME SWEET HOME“ den Preis für den Song des Jahres.Zu den weiteren Gewinnern zählten unter anderem Seventeen, IVE und Rosé. Als Nachwuchskünstler des Jahres wurden die Gruppen CORTIS und ALLDAY PROJECT ausgezeichnet.