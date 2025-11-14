Südkorea nimmt an G7-Treffen zu kritischen Mineralien teil

Photo : YONHAP News

Südkorea ist laut einem Medienbericht zu einem Treffen der G7-Staaten über kritische Mineralien eingeladen worden.Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf einen hochrangigen US-Regierungsbeamten.Das Treffen sei von den USA einberufen worden, um gegen Chinas Vorherrschaft bei seltenen Erden vorzugehen. An der für Montagabend in Washington vorgesehenen Zusammenkunft würden neben Ministern aus den G7-Staaten - USA, Japan, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Frankreich und Italien - auch Minister Südkoreas, Indiens, Australiens und Mexikos sowie Vertreter der Europäischen Union teilnehmen.Bei ihnen handelt es sich um große Abnehmer kritischer Mineralien. Ihre Nachfrage macht gemeinsam 60 Prozent des weltweiten Bedarfs an kritischen Mineralien aus.Bei dem geplanten Treffen wird voraussichtlich die Ansicht geteilt werden, dass die Versorgung mit kritischen Mineralien angesichts Chinas Dominanz bei seltenen Erden eine Herausforderung von hoher Dringlichkeit darstellt. Es sollen Lösungsansätze diskutiert werden.