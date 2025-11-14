„KPop Demon Hunters“ mit zwei Golden Globes ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat zwei Golden Globes gewonnen.Bei der 83. Preisverleihung der Golden Globes am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles wurde der Film der koreanisch-kanadischen Regisseurin Maggie Kang als bester Animationsfilm (Best Motion Picture - Animated) ausgezeichnet.„KPop Demon Hunters“ setzte sich dabei gegen „Zootopia 2“ des Animationsgiganten Disney und „Elio“ von Pixar durch. Dies erhöht die Erwartungen an seine Auszeichnung bei den Academy Awards im März.Maggie Kang sagte in ihrer Dankesrede, sie sei allen dankbar, die daran geglaubt hätten, dass ein tief in der koreanischen Kultur verwurzelter Film bei einem globalen Publikum Anklang finden könnte.Das Lied „Golden“ aus dem Film wurde als bester Filmsong (Best Original Song - Motion Picture) geehrt.