Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

„KPop Demon Hunters“ mit zwei Golden Globes ausgezeichnet

Write: 2026-01-12 15:06:32Update: 2026-01-12 15:39:51

„KPop Demon Hunters“ mit zwei Golden Globes ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat zwei Golden Globes gewonnen. 

Bei der 83. Preisverleihung der Golden Globes am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles wurde der Film der koreanisch-kanadischen Regisseurin Maggie Kang als bester Animationsfilm (Best Motion Picture - Animated) ausgezeichnet. 

„KPop Demon Hunters“ setzte sich dabei gegen „Zootopia 2“ des Animationsgiganten Disney und „Elio“ von Pixar durch. Dies erhöht die Erwartungen an seine Auszeichnung bei den Academy Awards im März.  

Maggie Kang sagte in ihrer Dankesrede, sie sei allen dankbar, die daran geglaubt hätten, dass ein tief in der koreanischen Kultur verwurzelter Film bei einem globalen Publikum Anklang finden könnte. 

Das Lied „Golden“ aus dem Film wurde als bester Filmsong (Best Original Song - Motion Picture) geehrt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >