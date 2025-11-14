Kospi erreicht neues Allzeithoch im Tagesverlauf und zum Handelsschluss

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag sowohl im Tagesverlauf als auch zum Handelsschluss neue Rekordstände erreicht.Nach Angaben des Börsenbetreibers Korea Exchange startete der Kospi bei 4.639,89 Zählern, damit 1,17 Prozent höher als am letzten Handelstag. Der Index stieg später auf 4.652,54 Zähler. Damit wurde das am 8. Januar verbuchte Intraday-Allzeithoch von 4622,32 Punkten übertroffen.Zum Handelsschluss legte der Kospi um 38,47 Punkte beziehungsweise 0,84 Prozent zu und schloss bei 4.624,79 Zählern.Im neuen Jahr setzt sich somit an sieben Handelstagen in Folge ein Aufwärtstrend fort.