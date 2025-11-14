Mehr Kreuzfahrtschiffe aus China in Incheon inmitten angespannter Beziehungen mit Japan

Photo : YONHAP News

Die chinesischen Restriktionen gegenüber Japan im Tourismus haben offenbar dazu geführt, dass mehr chinesische Kreuzfahrtschiffe Südkorea ansteuern.Die Zahl der Hafenanläufe von Kreuzfahrschiffen in Incheon stieg von nur 15 im Jahr 2024 auf 32 im vergangenen Jahr, wie die dortige Hafenbehörde am Samstag mitteilte. Für das laufende Jahr stünden bisher 64 Hafenbesuche fest.Anfang und Mitte Dezember, nach der Verschärfung des Konflikts zwischen China und Japan, wurden kurzfristig 40 Hafenbesuche von Kreuzfahrtschiffen aus China gebucht. Von den für dieses Jahr gebuchten 64 Hafenanläufen von Kreuzfahrtschiffen kommen 44 Schiffe oder 68,8 Prozent aus China.Inmitten des eskalierenden Konflikts mit Japan hatte China seinen Staatsbürgern von Japan-Reisen abgeraten. Die daraufhin deutlich geschrumpfte Zahl der chinesischen Reisenden nach Japan führte offenbar dazu, dass sich große Reedereien in der Volksrepublik für den südkoreanischen Hafen von Incheon als Alternative entscheiden.