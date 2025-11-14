Joint Venture von Hyundai Group plant kommerzielle Einführung von Robotaxi-Dienst in Las Vegas

Photo : YONHAP News

Motional, ein Joint Venture zwischen der Hyundai Motor Group und Aptiv im Bereich des autonomen Fahrens, wird in Las Vegas einen unbemannten Robotaxi-Dienst starten.Motional gab am 8. Januar (Ortszeit) bekannt, dass es Ende dieses Jahres in der US-Stadt Las Vegas einen autonomen Fahrdienst auf Level 4 auf den Markt bringen werde.Der Grad des autonomen Fahrens wird in sechs Stufen eingeteilt. Level 4 steht dafür, dass das System auf den meisten Straßen die Fahrt ohne menschliches Eingreifen steuern kann.Motional plant, ab Anfang dieses Jahres im Rahmen eines Probebetriebs die Sicherheit des Diensts und das Kundenerlebnis abschließend zu überprüfen.Die Hyundai Motor Group will die Einführung von Robotaxis in Südkorea langfristig erwägen.