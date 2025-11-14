Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Write: 2026-01-13 10:49:43Update: 2026-01-13 11:07:04

Präsident Lee reist heute für Gipfeltreffen nach Japan

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung bricht am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch nach Japan auf. 

Er wird auf Einladung der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi deren Heimatpräfektur Nara besuchen. 

Nach Lees Ankunft am Dienstagnachmittag sind ein Einzelgespräch mit Takaichi, ein erweitertes Treffen und eine gemeinsame Pressemitteilung vorgesehen. Anschließend ist ein Dinner geplant. 

Die Gespräche sind das fünfte koreanisch-japanische Gipfeltreffen seit Lees Amtsantritt und das zweite seit Takaichis Amtseinführung. 

Das südkoreanische Präsidialamt Cheong Wa Dae teilte mit, dass Lee und Takaichi bei ihrem Treffen regionale und internationale Angelegenheiten besprechen würden. Erörtert würden auch Möglichkeiten zur Stärkung der Kooperation in den Bereichen, die mit dem Leben der Menschen im direkten Zusammenhang stünden, darunter Wirtschaft, Soziales und Kultur.
