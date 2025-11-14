Abschließende Verhandlung im Prozess gegen Ex-Präsident Yoon wegen Rebellion findet heute statt

Photo : YONHAP News

Die abschließende Verhandlung im Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol wegen des Vorwurfs der Rebellion wird am heutigen Dienstag fortgesetzt.Die Sitzung wurde um 9.30 Uhr vor dem Bezirksgericht Seoul Zentral eröffnet.Geplant sind die Prüfung der schriftlichen Beweismittel durch Yoons Verteidiger und deren Plädoyer sowie die Strafmaßempfehlungen der Sonderstaatsanwaltschaft für Yoon und sieben weitere Angeklagte. Dann sollen die Angeklagten, darunter auch der ehemalige Verteidigungsminister Kim Yong-hyun, ihr Recht auf das letzte Wort ausüben können.Das zuständige Richtergremium hatte am letzten Freitag die abschließende Anhörung eröffnet. Die Sitzung verzögerte sich jedoch, da Kims Verteidiger allein für die Prüfung der schriftlichen Beweismittel acht Studen in Anspruch nahmen.Daraufhin wurde ein weiterer Termin anberaumt. Die Richter sicherten zu, das Verfahren beim nächsten Termin unbedingt zu beenden. Es werde keine weitere Sitzung geben.