Jahresumsatz mit koreanischen Museumsprodukten 2025 auf Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Der Umsatz mit Artikeln des Koreanischen Nationalmuseums hat letztes Jahr einen neuen Rekordstand erreicht.Die Nationale Museumsstiftung gab am Dienstag bekannt, dass sich der Jahresumsatz mit „MU:DS“, der Marke für Kulturprodukte des Museums, 2025 auf etwa 41,3 Milliarden Won (28 Millionen Dollar) belaufen habe.Das entspricht dem 1,9-Fachen des Umsatzes des Jahres 2024, als 21,28 Milliarden Won erzielt wurden.Bei MU:DS handelt es sich um Kulturprodukte, die basierend auf Stücken aus Sammlungen des Koreanischen Nationalmuseums in Seoul und der ihm untergeordneten regionalen Museen gefertigt werden. Der Markenname stellt eine Zusammensetzung der englischen Wörter „museum“ und „goods“ dar.Die Stiftung kündigte an, für den Verkauf von MU:DS im Ausland die Kooperation mit Museen in anderen Ländern zu stärken. Auch wolle sie die globale Präsenz von MU:DS durch die Nutzung von wichtigen internationalen Veranstaltungen wie den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina weiter aufbauen.