Politik

Präsident Lee in Japan eingetroffen

Write: 2026-01-13 11:58:14Update: 2026-01-13 13:40:27

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in Japan eingetroffen. 

Er reiste auf Einladung der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi nach Japan. 

Nach seiner Ankunft gegen 11 Uhr auf dem Internationalen Flughafen Kansai reiste er in die Präfektur Nara weiter. Dort sind ein Einzelgespräch mit Takaichi, ein erweitertes Treffen und eine gemeinsame Pressemitteilung geplant. 

Die Gespräche sind das fünfte koreanisch-japanische Gipfeltreffen seit Lees Amtsantritt im Juni 2025 und das zweite seit Takaichis Amtseinführung im vergangenen Oktober. 

Im Zentrum des Augenmerks steht, was Lee und Takaichi in Bezug auf die Eskalation der Spannungen zwischen China und Japan in letzter Zeit besprechen werden. 

Am Mittwoch werden beide Regierungschefs eine Veranstaltung im Tempel Horyu-ji, einer Kulturstätte, besuchen. Lee wird sich auch mit Mitgliedern der koreanischen Diaspora in Japan treffen, bevor er zurückkehrt.
