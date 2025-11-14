Seoul: Nordkorea wechselt Spitzenbeamte für Schutz von Machthaber aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar in den letzten zwei bis drei Jahren die für den Schutz von Machthaber Kim Jong-un zuständigen obersten Beamten ausgewechselt.Laut den am Dienstag vom südkoreanischen Vereinigungsministerium veröffentlichten Daten wurde der Direktor des Wachbüros des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Han Sun-chol, mittlerweile von Song Jun-sol abgelöst. Die Leitung der Wachabteilung der Kommission für Staatsangelegenheiten wurde von Kim Chol-gyu an Roh Kyong-chol übergeben.Der Kommandant des Obersten Garde-Kommandos Kwak Chang-sik wurde durch Ra Chol-jin ersetzt.Der südkoreanische Geheimdienst NIS hatte im Oktober 2024 dem zuständigen parlamentarischen Ausschuss berichtet, dass Nordkorea angesichts der Gefahr eines Attentats auf Kim Sicherheitsvorkehrungen verschärfe.Laut einem Beamten des Vereinigungsministeriums konnte nicht bestätigt werden, wann und aus welchen Gründen der Personalwechsel vorgenommen wurde. Es sei jedoch auffällig, dass die Inhaber der sensiblen Ämter, die für die Sicherheit und den Geleitschutz des obersten Führers zuständig seien, in relativ kurzer Zeit alle ausgetauscht worden seien, hieß es.