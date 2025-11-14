Seoul sieht bei Kim Yo-jongs Stellungnahme zu Drohneneinsätzen Spielraum für Kommunikation

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministeriums lässt die jüngste Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, Spielraum für Kommunikation und einen Spannungsabbau.Eine entsprechende Einschätzung zu Kims Stellungnahme bezüglich des angeblichen Eindringens von Drohnen aus Südkorea in nordkoreanisches Gebiet gab ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag bekannt.Dass Nordkorea nach Kims Erklärung keine Stellungnahme mehr abgegeben habe, weise seiner Meinung nach darauf hin, dass der Norden zunächst die Maßnahmen der südkoreanischen Regierung beobachten wolle. Es werde davon ausgegangen, dass es abhängig von der Reaktion der Regierung Spielraum für einen Spannungsabbau und die Kommunikation zwischen Süd- und Nordkorea gebe, hieß es.Zu diesem Schluss kam das Ministerium laut Berichten, nachdem es Kims Äußerungen mit ihrer früheren Stellungnahme verglichen hatte, die im Oktober 2024 wegen der angeblichen Drohneneinsätze durch Südkorea abgegeben worden war.Damals hatte sie mit militärischen Maßnahmen gedroht und gesagt, dass Seoul und die gesamte Republik Korea ins Visier genommen werden würden. Eine schreckliche Katastrophe sei unvermeidlich, hatte es geheißen.Diesmal habe sie jedoch nur gedroht, dass auch in Nordkorea private Organisationen zahlreiche Flugobjekte abheben lassen könnten. Die Drohung sei milder als ihre frühere, so die Einschätzung.