Unerlaubte Aufnahmen von Kampfjets: Anwälte chinesischer Teenager bitten vor Gericht um Nachsicht

Photo : KBS News

Zwei chinesische Teenager haben in einem Gerichtsverfahren wegen unerlaubter Aufnahmen von Kampfjets in Südkorea die gegen sie erhobenen Vorwürfe zum Teil eingeräumt.Die chinesischen Oberschüler wurden letztes Jahr wegen des Vorwurfs der Feindbegünstigung in Südkorea angeklagt und in Untersuchungshaft genommen. Sie sollen zwischen der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und März 2025 jeweils drei beziehungsweise zwei Mal nach Südkorea gekommen sein und bei mehreren militärischen Anlagen Südkoreas und der USA sowie wichtigen großen internationalen Flughäfen Aufnahmen von Kampfflugzeugen und Kontrolleinrichtungen gemacht haben.In der ersten Verhandlung vor dem Bezirksgericht Suwon am Dienstag bat ihre Rechtsvertretung, nicht von einem großen Drahtzieher auszugehen, sondern nachsichtig gegenüber den kriminellen Handlungen von unreifen und jungen Kindern zu sein.In der Anklageschrift werde davon ausgegangen, dass die Angeklagten die Tat auf Anweisung und mit Unterstützung von einem Drahtzieher begangen hätten. Sie seien jedoch Minderjährige und Oberschüler. Das Fotografieren sei ihr Hobby, insbesondere das von Flugzeugen und Bussen, hieß es.Sie hätten sich nicht verschworen, sondern seien gemeinsam gereist, weil sie das gleiche Reiseziel und den gleichen Zweck gehabt hätten, sagten die Rechtsvertreter weiter. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass China laut Gesetz kein Feindstaat sei.