Politik CORTIS und KickFlip von Shazam zu aussichtsreichen Nachwuchskünstlern gekürt

Die K-Pop-Gruppen CORTIS und KickFlip sind unter den aussichtsreichen Künstlern, die künftig den Musikmarkt prägen könnten.



Laut Shazam, der App von Apple Music für die Musiksuche, stehen beide Gruppen auf der Liste „Shazam Fast Forward 2026“ mit insgesamt 65 Gruppen bzw. Einzelkünstler aus 22 Ländern.



Shazam prognostiziert jährlich mit der „Shazam Fast Forward“-Liste, wer die vielversprechenden Sängerinnen und Sänger sind, die einen Durchbruch erzielen könnten.



Zuvor war die K-Pop-Gruppe aespa 2021 auf die Liste gesetzt worden.



CORTIS feierten im vergangenen August ihr Debüt. Nach nur einem Monat gelangte die fünfköpfige Boygroup mit „GO!“ an die Spitze der Shazam-Charts in Korea. Im Oktober schafften es „GO!“ und „FaSHioN“ unter die Top Ten der globalen K-Pop-Charts von Shazam.



Die siebenköpfige Boygroup KickFlip erreichte im vergangenen September mit „My First Love Song“ aus ihrem dritten Mini-Album den 48. Platz der Hitliste von Apple Music in Korea.