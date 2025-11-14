Präsident Lee betont Bedeutung von Kooperation mit Japan

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat in Japan die Bedeutung der Kooperation zwischen Südkorea und Japan unterstrichen.Inmitten einer komplexen und verwirrenden internationalen Ordnung seien die koreanisch-japanischen Kooperationsbeziehungen wichtiger denn je und wichtiger als alles andere, sagte Lee am Dienstag zum Auftakt des Gipfeltreffens mit Premierministerin Sanae Takaichi in der Präfektur Nara.Er verwies darauf, dass es in den Beziehungen schwierige und unangenehme Aspekte gebe, aber auch angenehme und positive Aspekte. Sollte man gute Aspekte fördern und mit negativen Aspekten gut umgehen, diese minimieren und für eine bessere Zukunft Hand in Hand gehen, könne mit Sicherheit eine bessere Zukunft gestaltet werden.Lee sprach darüber hinaus an, dass die Region Nara anscheinend im Altertum ein Zentrum für den Kulturaustausch zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan gewesen war. Es sei von besonderer Bedeutung, hier zu einem Zeitpunkt, zu dem der Austausch und die Kooperation zwischen Korea und Japan wichtig seien, ein Treffen abzuhalten.