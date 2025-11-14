Lee und Takaichi halten Gipfeltreffen in Nara ab

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung und Japans Premierministerin Sanae Takaichi haben am Dienstag in der Präfektur Nara rund anderthalb Stunden lang Gespräche geführt und anschließend eine gemeinsame Presseerklärung abgegeben.Beide Seiten bekräftigten anlässlich des 60. Jahrestags der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen ihren Willen zu einer zukunftsorientierten Partnerschaft.Lee betonte die wachsende Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit in einer komplexen internationalen Ordnung, während Takaichi die gemeinsame Verantwortung für regionale Stabilität hervorhob.In den Wirtschaftsbeziehungen verständigten sich beide Länder darauf, die Kooperation in den Bereichen Wirtschaftssicherheit, Wissenschaft und Technologie sowie internationale Normen auszuweiten.Zudem unterstrichen sie die Bedeutung der koreanisch-japanischen sowie der koreanisch-US-amerikanisch-japanischen Zusammenarbeit für Frieden und Stabilität in der Region.Beide Seiten bestätigten außerdem ihr gemeinsames Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Des Weiteren verständigten sie sich darauf, bei der Bergung der Überreste von Koreanern zusammenzuarbeiten, die während der Kolonialzeit in der Chosei-Kohlenmine Zwangsarbeit leisten mussten .