Anstieg der Erwerbstätigenzahl unterschritt 2025 200.000er-Marke

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist letztes Jahr um weniger als 200.000 gestiegen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch waren im vergangenen Jahr 28.769.000 Personen erwerbstätig. Das sind 193.000 mehr als ein Jahr zuvor.Auch im Jahr 2024 hatte der Anstieg mit 159.000 mehr Erwerbstätigen unter der 200.000er-Schwelle gelegen.Nach Industriezweigen betrachtet wurde in der Bauwirtschaft mit 125.000 weniger Stellen der stärkste Rückgang verbucht. Dahinter folgten die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei (minus 107.000 Beschäftigte) und das verarbeitende Gewerbe (minus 73.000).Demgegenüber wurde in den Bereichen Gesundheit und Sozialdienstleistungen mit 237.000 der kräftigste Zuwachs erzielt.Unter den Altersgruppen waren Personen zwischen 20 und 29 Jahren mit 170.000 vom kräftigsten Rückgang betroffen. Auch bei Personen zwischen 40 und 49 sowie zwischen 50 und 59 Jahren gab es weniger Berufstätige. Dagegen stieg die Zahl in der Altersgruppe ab 60 Jahren um 345.000. Bei Personen zwischen 30 und 39 Jahren wurde ein Anstieg von 102.000 erbucht.Die Beschäftigungsquote bei Personen ab 15 Jahren kletterte um 0,2 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 62,9 Prozent.Die Beschäftigungsquote bei den 15- bis 64-Jährigen stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 69,8 Prozent.