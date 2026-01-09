Katseye mit drei Songs in Billboard Hot 100 vertreten

Photo : YONHAP News

Der multinationalen Girlgroup Katseye ist es gelungen, drei Songs gleichzeitig in den Billboard Hot 100 zu haben.Die Gruppe wurde gemeinsam vom koreanischen Unterhaltungsunternehmen Hybe und dem US-Musiklabel Geffen Records gegründet.Nach Angaben von Billboard am Dienstag (Ortszeit) rückte der Song „Gabriela“ der sechsköpfigen Gruppe um einen Rang zur Vorwoche auf Platz 21 vor.Ihr neues Lied „Internet Girl“ stieg auf Platz 29 in die Single-Charts ein. „Gnarly“ platzierte sich an 89. Stelle.Der Original-Soundtrack (OST) des Netflix-Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ erfreute sich unterdessen weiter großer Beliebtheit. „Golden“ lag an dritter Stelle der Hot 100 und damit einen Rang niedriger als in der Vorwoche. Der Song hält sich seit 29 Wochen in Folge in der Hitliste. „Soda Pop“ landete auf Platz 39, „Your Idol“ auf Platz 49 und „How It´s Done“ auf Platz 50.In den Album-Charts Billboard 200 fiel das Soundtrack-Album zum Film um einen Rang auf Platz vier zurück, hält sich aber dort seit 29 Wochen in Folge.Das Album „Beautiful Chaos“ von Katseye belegte den 32. Platz.