Hyundai Ioniq 9 beim WWCOTY 2026 zum besten großen SUV gewählt

Photo : YONHAP News

Bei der Preisverleihung Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 ist der Hyundai Ioniq 9 zum besten großen SUV gekürt worden.Das gab Hyundai Motor am Mittwoch bekannt.Die Jury, die aus 84 Motorjournalistinnen aus 54 Ländern bestand, wählte die Gewinner in insgesamt sechs Kategorien aus.Der Ioniq 9 war Klassenbester im Punkt Raumangebot und überzeugte mit einer Reichweite von über 500 Kilometern pro Akkuladung.Hyundai Motor wurde damit das zweite Jahr in Folge Gewinner in der Kategorie großer SUVs. Letztes Jahr entschied der Santa Fe das Rennen für sich.