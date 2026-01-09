2025 über 30 Prozent weniger ausländische Arbeitskräfte nach Korea eingereist

Die Zahl der im Rahmen des Systems für Beschäftigungserlaubnisse (Employment Permit System) eingereisten ausländischen Arbeitskräfte ist letztes Jahr um etwa 30 Prozent zurückgegangen.Laut den Statistiken zur Arbeitsmarktverwaltung kamen im Jahr 2025 53.171 Personen im Rahmen dieses Programms zur Genehmigung der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte nach Südkorea. Das sind 31,8 Prozent weniger als im Jahr 2024.Die Gesamtquote lag letztes Jahr bei 130.000 Personen, von denen lediglich 40,9 Prozent tatsächlich einreisten.Nach Branchen betrachtet lag das verarbeitende Gewerbe mit 38.991 eingereisten Arbeitenden an der Spitze. Verglichen mit 2024 bedeutete dies jedoch einen Rückgang von 37,4 Prozent.Auch in der Baubranche wurde mit 1.051 Eingereisten ein Rückgang von 28,8 Prozent verzeichnet.Dagegen meldeten die Landwirtschaft und Viehzucht mit 7.615 Personen einen Anstieg von 3,2 Prozent. In der Forstwirtschaft wurde ein kräftiger Zuwachs von 185,3 Prozent auf 97 Personen verbucht.