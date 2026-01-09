Cheong Wa Dae: Urteil gegen Yoon wird den Erwartungen der Bevölkerung entsprechen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt Cheong Wa Dae hat zur Forderung der Sonderstaatsanwaltschaft nach der Todesstrafe für den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol Stellung genommen.Man gehe davon aus, dass die Judikative im Einklang mit den Gesetzen und Prinzipien sowie den Erwartungen des Volks urteilen werde, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Die Mitteilung wurde unmittelbar abgegeben, nachdem das Team um Sonderstaatsanwalt Cho Eun-suk im Prozess wegen des Vorwurfs der Rebellion die Todesstrafe für Yoon gefordert hatte.Die regierende Demokratische Partei bezeichnete die Beantragung der Todesstrafe als eine vernünftige Schlussfolgerung, die den Erwartungen der Bürger entspreche. Sie zeige den Willen, diejenigen, die versucht hätten, die Verfassungsordnung zu zerstören und die Volkssouveränität mit Gewalt zu stürzen, mit der vollen Kraft des Gesetzes zur Rechenschaft zu ziehen, kommentierte Parteisprecher Park Soo-hyun.Die Partei Macht des Volks, die zur Amstzeit von Yoon Regierungspartei war, gab dagegen keine Stellungnahme ab.