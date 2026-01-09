Koreas IKT-Exporte 2025 auf Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) haben letztes Jahr einen neuen Rekordstand erreicht.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT am Mittwoch stiegen die Exporte im Jahr 2025 um 12,4 Prozent zum Vorjahr auf ein Allzeithoch von 264,29 Milliarden Dollar.Das Ergebnis wurde auf die rapide zugenommene Nachfrage nach Halbleitern und Solid-State-Drives (SSD) inmitten des weltweiten Baus von KI-Rechenzentren zurückgeführt. Die Halbleiterexporte legten im vergangenen Jahr um 22,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 173,48 Milliarden Dollar zu. Dies entspricht ebenfalls dem bisher höchsten Stand.Nach Regionen gesehen, wuchsen die Ausfuhren nach Taiwan drastisch um 64,8 Prozent. Bei den Lieferungen in die USA wurde ein Zuwachs von 9,8 Prozent auf ein Allzeithoch von 32,54 Milliarden Dollar erzielt.Die Handelsbilanz im IKT-Bereich wies einen Überschuss von 113,04 Milliarden Dollar auf.