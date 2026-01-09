Vorwurf von Drohneneinsätzen: Südkorea will abhängig von Untersuchungsergebnis Maßnahmen ergreifen

Photo : YONHAP News

Angesichts der Forderung Nordkoreas nach einer Entschuldigung für die angeblichen Drohneneinsätze hat Südkoreas Vereinigungsminister Chung Dong-young geeignete Maßnahmen in Aussicht gestellt.Es würden angebrachte Maßnahmen ergriffen werden, sobald die Untersuchungsergebnisse vorlägen, sagte Chung Dong-young am Mittwoch. Ein gemeinsames Untersuchungsteam von Militär und Polizei werde zügig vorgehen.Seine Äußerung erfolgte, nachdem Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, Seoul aufgefordert hatte, sich für das jüngste Eindringen von Drohnen aus Südkorea in den nordkoreanischen Luftraum zu entschuldigen.Chung sicherte auch zu, bezüglich der Sendung von Drohnen nach Pjöngjang zur Amtszeit der Regierung Yoon Suk Yeol im Oktober 2024 abhängig von der Entscheidung im Gerichtsverfahren Maßnahmen zu ergreifen.Der Vereinigungsminister äußerte außerdem die Hoffnung auf die Wiederherstellung der Verbindungskanäle zwischen Süd- und Nordkorea. Da sämtliche Kommunikationskanäle zwischen Süd- und Nordkorea unterbrochen seien, kommunizierten sie miteinander über öffentliche Mitteilungen. Dies sei äußerst unnatürlich und unnormal.