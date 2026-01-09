Präsident Lee trifft mit Koreanern in Japan zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich am Mittwoch, dem letzten Tag seines Besuchs in Japan, mit dort lebenden Koreanern getroffen.Bei dem Treffen würdigte er die Mitglieder der koreanischen Diaspora in Japan für ihre Mitwirkung bei den Bemühungen, nach der illegalen Verhängung des Kriegsrechts durch seinen Amtsvorgänger im Dezember 2024 die Demokratie der Republik Korea zu schützen. Er möchte ihnen seinen tiefsten Respekt und Dank für ihre Mühen und ihr Engagement aussprechen, hieß es.Lee sagte, dass es während der Diktatur viele manipulierte Spionagefälle gegeben habe, in denen in Japan lebende Koreaner fälschlicherweise der Spionage beschuldigt worden seien. Man sollte auch diese schmerzhafte Seite der Geschichte, die zahlreiche Opfer gefordert habe, nicht vergessen.Der Einsatz und die Liebe der Koreaner in Japan für ihr Mutterland rührten ihn sehr. Die Bürger der Republik Korea würden diese Hingabe nicht vergessen, fuhr er fort.