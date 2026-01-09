PPP beschließt Parteiausschluss von Ex-Chef Han Dong-hoon

Photo : KBS News

Das Ethikkomitee der Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) hat den Ausschluss des ehemaligen Parteivorsitzenden Han Dong-hoon beschlossen.Die Entscheidung traf das Komitee am Dienstag. Grund ist der Vorwurf gegen Han und seine Familienangehörigen, im November 2024 viele diffamierende Beiträge über den damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol und seine Ehefrau im Forum für PPP-Mitglieder gepostet zu haben.Das Ethikkomitee wies darauf hin, dass Han öffentlich zugegeben habe, dass er erst verspätet von den Posts seiner Familienmitgliedern erfahren hatte.Der Ausschuss verurteilte die Angelegenheit als einen Akt der Arbeitsbehinderung, mit dem die ordentliche Verwaltung des Forums und die Funktion zur Erfassung der öffentlichen Meinung lahmgelegt worden seien. Dies habe dem Ansehen und den Interessen der Partei ernsthaften Schaden zugefügt.Han prangerte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch die Entscheidung des Ethikausschusses als „Kriegsrecht in anderer Form“ an. Er werde das Kriegsrecht auch dieses Mal abwehren.