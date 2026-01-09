Verbale Intervention von US-Finanzminister angesichts Won-Abwertung

Photo : YONHAP News

US-Finanzminister Scott Bessent hat mit einer als verbale Intervention verstandenen Bemerkung seine Besorgnis über den starken Wertverlust des koreanischen Won geäußert.Die entsprechende Äußerung machte Bessent bei einem Treffen mit Koo Yun-cheol, Südkoreas Vizepremierminister und Wirtschafts- und Finanzminister, am Montag (Ortszeit) in Washington. Dies gab das US-Finanzministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.Bessent wies darauf hin, dass die jüngste Abwertung des Won nicht mit den starken wirtschaftlichen Grundlagen Koreas vereinbar sei. Er betonte, dass eine übermäßige Volatilität am Devisenmarkt unerwünscht sei.Er bekräftigte, Koreas starke Wirtschaftsleistung, insbesondere in Schlüsselindustrien, die die amerikanische Wirtschaft stützen, mache das Land zu einem wichtigen Partner der USA in Asien.Koo war für die Teilnahme am G7-Finanzministertreffen zu kritischen Mineralien nach Washington gereist. Laut dem US-Finanzministerium erörterten beide Minister neben der Won-Abwertung auch die vollständige und getreue Umsetzung des Handels- und Investitionsabkommens zwischen den beiden Ländern.