Tarifeinigung im Busgewerbe in Seoul – Streik beendet

Photo : YONHAP News

Die Gewerkschaft von Busfahrern in Seoul und die Arbeitgeber haben am Mittwoch eine Tarifeinigung erzielt.Daraufhin wurde der nach den gescheiterten Verhandlungen gestartete zweitägige Generalstreik beendet.Die Busgewerkschaft und der Verband der Busunternehmen von Seoul erreichten am Mittwoch gegen 23.50 Uhr eine endgültige Einigung.Vereinbart wurde eine Lohnerhöhung von 2,9 Prozent. Zudem soll das Ruhestandsalter von derzeit 63 Jahren bis 2027 schrittweise auf 65 Jahre angehoben werden.Damit beendete die Gewerkschaft ihren am Dienstag gestarteten Generalstreik. Mit der ersten Fahrt um 4 Uhr am Donnerstag wurde der Normalbetrieb wieder aufgenommen.