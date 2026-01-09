Hyundai Palisade zum Nutzfahrzeug des Jahres Nordamerikas gekürt

Photo : YONHAP News

Der Hyundai Palisade ist zum Nutzfahrzeug (Utility Vehicle) des Jahres Nordamerikas gekürt worden.Der große SUV von Hyundai Motor wurde bei der Preisverleihung „North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) 2026“ der Gewinner in der Kategorie „Utility Vehicle“.Wie Hyundai Motor am Donnerstag mitteilte, entschied der Palisade nach einem harten Wettbewerb mit den weiteren Finalisten, dem Lucid Gravity und dem Nissan Leaf, das Rennen für sich.Das Modell wurde insbesondere für sein Hybridsystem der nächsten Generation gewürdigt, das eine optimale Fahrleistung und Kraftstoffeffizienz ermöglicht.Jeff Gilbert, Jurypräsident der NACTOY-Preise, sagte, der Hyundai Palisade definiere das Familienauto des 21. Jahrhunderts. Er sei geräumig, biete Fahrspaß und sei mit einer Reihe von Technologien ausgestattet.Der Palisade verkaufte sich auf dem Weltmarkt bisher 1,1 Millionen Mal. Auf dem US-Markt wurden etwa 604.000 Einheiten abgesetzt.