BTS gehen im April auf Welttournee

Photo : KBS News

BTS machen im April mit Auftritten in Korea den Auftakt zu einer Welttournee.Wie ihre Agentur BigHit Music am Mittwoch mitteilte, werde die Tournee am 9. April im Goyang-Stadion in Korea beginnen. Dort sind auch am 11. und 12. April Auftritte geplant.Es wird die erste Welttournee der siebenköpfigen K-Pop-Gruppe seit der Tournee „BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE“ sein, die 2022 in Las Vegas zu Ende ging.Die Gruppe plant insgesamt 79 Konzerte in 34 Städten in Asien, Nordamerika, Lateinamerika und Europa. Am 12. und 13. Juni werden sie im südkoreanischen Busan vor ihren Fans auftreten.Die Agentur erklärte, dies sei die größte Anzahl an Terminen für eine einzelne Tournee eines K-Pop-Künstlers, die es je gegeben hat. Da später noch zusätzliche Auftritte in Japan und im Nahen Osten hinzukommen würden, werde die Tournee noch länger werden.Vor ihrer Welttournee werden BTS am 20. März ihr fünftes Studioalbum mit insgesamt 14 Liedern veröffentlichen.