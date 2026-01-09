Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Zentralbank friert Leitzins zum fünften Mal in Folge ein

Write: 2026-01-15 11:32:52Update: 2026-01-15 11:34:33

Zentralbank friert Leitzins zum fünften Mal in Folge ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins bei 2,5 Prozent belassen. 

Die Entscheidung traf der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea am Donnerstag beim ersten Treffen zur Ausrichtung der Geldpolitik im neuen Jahr. 

Damit wurde der Schlüsselzins seit dem vergangenen Juli zum fünften Mal in Folge eingefroren. 

Als Grund für diesen Zinsentscheid wird der schwache Won vermutet. Der Won-Dollar-Wechselkurs ist zu Jahresbeginn wieder gestiegen und hat sich der Marke von 1.500 Won genähert. Es wird befürchtet, dass eine Zinssenkung zu einer weiteren Won-Abwertung und somit einem kräftigen Wechselkursanstieg führen könnte. 

Der Wechselkurs stieg am Mittwoch um 3,8 Won zum Vortag auf 1.477,5 Won pro Dollar zum Schluss des Tageshandels.
