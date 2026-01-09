Südkoreas Handelsminister verschiebt wegen Trumps Proklamation zu Chips Rückkehr

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Handelsminister Yeo Han-koo hat seine für den 14. Januar (Ortszeit) vorgesehene Rückkehr von einem Besuch in Washington vertagt.Grund ist eine von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Proklamation zu Halbleitern. Yeo will sich informieren, ob diese einen Einfluss auf koreanische Unternehmen haben wird.Er wolle sich einen Tag länger aufhalten, um sich ein Bild von dem verkündeten Dekret zu machen, sagte Yeo gegenüber Reportern. Er wolle sehen, ob er wegen der Angelegenheit mit der US-Seite zusammentreffen müsse.Trump hatte zuvor an dem Tag eine Proklamation unterzeichnet, laut der ein Zoll von 25 Prozent auf Halbleiter erhoben werden soll, die in die USA importiert und danach in andere Länder reexportiert werden, darunter Nvidias KI-Chip H200.