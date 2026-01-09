USA verhängen 25-prozentigen Zoll auf nach China reexportierte Chips

Photo : YONHAP News

Die USA werden einen 25-prozentigen Zoll auf Halbleiter erheben, die in die USA importiert und dann in andere Länder reexportiert werden.Eine entsprechende Proklamation unterzeichnete Präsident Donald Trump.Der Zoll soll auch für den Export von Nvidias KI-Chips vom Typ H200 nach China gelten.Sämtliche KI-Chips des US-Unternehmens werden vom taiwanesischen Halbleiterhersteller TSMC produziert. Nvidia versorgt die Welt mit den Chips, indem es diese zunächst aus Taiwan importiert und dann reexportiert.Laut dem Weißen Haus werden H200-Chips von Nvidia und MI325X-Chips von AMD mit einem 25-prozentigen Zoll belegt.Das Weiße Haus kündigte darüber hinaus an, dass Präsident Trump noch umfassendere Zölle auf Importe von Halbleitern und deren Derivaten erheben könnte. Dies könnte in naher Zukunft zusätzlich bekannt gegeben werden.Der südkoreanische Handelsminister Yeo Han-koo verlängerte seinen Besuch in den USA, um sich bei der US-Seite zu informieren, ob sich der Schritt auch auf die koreanische Industrie auswirken könnte.