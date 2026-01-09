Tödliches Zugunglück in Thailand: Ein Koreaner unter Todesopfern

Photo : YONHAP News

Bei einem Zugunglück in Thailand sind bisher über 30 Personen ums Leben gekommen, darunter auch ein südkoreanischer Staatsangehöriger.Das Unglück ereignete sich am Mittwochvormittag in der Provinz Nakhon Rachasima im Nordosten Thailands. Auf einer Baustelle für eine erhöhte Hochgeschwindigkeitsstrecke stürzte ein großer Baukran auf einen Personenzug.An Bord des Zuges waren 195 Personen. Bisher wurden mehr als 30 Todesopfer und über 60 Verletzte gemeldet. Es wurde festgestellt, dass auch ein Südkoreaner und dessen thailändische Ehefrau unter den Todesopfern sind.Die südkoreanische Botschaft leistet den Angehörigen des Verstorbenen konsularische Hilfe, unter anderem für ihre Einreise nach Thailand.