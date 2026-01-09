Neuer Film von Regisseur Hong Sang-soo zur Berlinale eingeladen

Photo : KBS News

Der 34. Spielfilm von Regisseur Hong Sang-soo, „The Day She Returns“, ist zu den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Wie der Filmverleih Finecut am Donnerstag bekanntgab, werde die Produktion in der Sektion Panorama gezeigt.Damit wurde Hong das siebte Jahr in Folge zur Berlinale eingeladen. Beginned mit „Die Frau, die rannte“ im Jahr 2020 wurden bisher sechs Streifen des koreanischen Filmemachers bei den Filmfestspielen in Berlin vorgestellt. Davon erhielten vier Filme, „Die Frau, die rannte“, „Introduction“ (2021), „Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall“ (2022) und „A Traveler´s Needs“ (2024) auch Auszeichnungen.Die 76. Berlinale findet vom 12. bis 22. Februar statt. „The Day She Returns“ wird bei den Festspielen seine Weltpremiere feiern und soll in der ersten Jahreshälfte in Südkorea in die Kinos kommen.