UNHCR und Korea vereinbaren Stipendium für Flüchtlinge im Ausland

Südkorea will ausländischen Flüchtlingen die Gelegenheit für ein Studium in dem Land bieten.Das koreanische Büro des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, unterzeichnete am Donnerstag hierfür eine Absichtserklärung mit den Bildungs- und Justizministerien.Die drei Institutionen waren sich einig bezüglich der Notwendigkeit einer Unterstützung, da lernwillige Menschen in Flüchtlingslagern im Ausland keinen Zugang zu angemessenen Bildungsmöglichkeiten haben.Demnach wurde vereinbart, im Rahmen des koreanischen Regierungsstipendiumsprogramms Global Korea Scholarship (GKS) ein getrenntes Auswahlsverfahren für Flüchtlinge einzuführen. Bis zu fünf Personen sollen ausgewählt werden.Ihnen werden neben Stipendien für ein Studium an einer Universität oder Graduiertenschule auch Flugkosten nach Korea und weitere Anreize gewährt.