Putin äußert Hoffnung auf Erholung der Beziehungen zwischen Südkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Hoffnung auf die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen seinem Land und Südkorea zum Ausdruck gebracht.Eine solche Bemerkung machte Putin am Donnerstag (Ortszeit) in einer Rede bei einer Beglaubigungszeremonie für neue Botschafter in Moskau, wie die Nachrichtenagentur Ria Novosti berichtete. Anwesend war auch der neue südkoreanische Botschafter Lee Sok-bae.In der Vergangenheit hätten beide Länder im Handel und in der Wirtschaft gute Ergebnisse erzielt, indem sie einem pragmatischen Ansatz gefolgt wären. Man hoffe, die Beziehungen wiederherzustellen, sagte Putin.Bezüglich der aktuellen Beziehungen äußerte er, dass leider ein Großteil des positiven Kapitals in der Interaktion mit der Republik Korea verschwendet worden sei.Die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland verschlechterten sich, nachdem Russland im Februar 2022 seine „militärische Spezialoperation“ gegen die Ukraine gestartet hatte. Daraufhin schloss sich Seoul den von westlichen Ländern verhängten Sanktionen gegen Moskau an. Russland setzte Südkorea im Gegenzug auf seine Liste unfreundlicher Staaten.