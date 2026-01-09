Friedensstatue in Berlin findet neuen Standort

Photo : YONHAP News

Die letztes Jahr durch die Behörden entfernte Friedensstatue in Berlin wird an einem neuen Standort aufgestellt.Der Korea Verband gab am Donnerstag bekannt, dass die Friedensstatue am Freitag (Ortszeit) am Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) in Berlin-Moabit eingeweiht und vorläufig für ein Jahr gezeigt werde.Das ZK/U Berlin ist gemeinnützig und eine Residenz und ein Kulturraum für Künstler und Stadtforschende, wo sie sich an Projekten zum Thema Stadtgesellschaft beteiligen. Die Statue werde während ihres Aufenthalts Teil des internationalen Residency-Programms des ZK/U, erklärte das Zentrum.Die Friedensstaue zum Gedenken an die Opfer der sexuellen Versklavung von Frauen durch die japanische Armee während des Zweiten Weltkriegs war im September 2020 auf dem Unionsplatz in Berlin-Moabit aufgestellt worden. Das Bezirksamt Mitte hatte jedoch ab 2024 die Entfernung des Mahnmals gefordert, da die Aufstellungsfrist für temporäre Kunst abgelaufen gewesen sei. Die Statue wurde schließlich im Oktober letzten Jahres entfernt.