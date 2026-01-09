Seoul äußert sich besorgt über Lage im Iran

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sich zutiefst besorgt über die Massenproteste im Iran und deren blutige Niederschlagung geäußert.Die koreanische Regierung sei zutiefst besorgt darüber, dass es zu zahlreichen Opfern gekommen sei und die Lage in der Region instabil werde. Sie verfolge die damit verbundenen Entwicklungen aufmerksam, erklärte das Außenministerium am Donnerstag in einer von seinem Sprecher veröffentlichten Stellungnahme.Die Regierung lehne jeglichen Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstrationen ab und hoffe auf eine friedliche Lösung der Situation, hieß es weiter.Für den gesamten Iran gilt die Reisewarnung von Stufe 3, nach der den dortigen Koreanern zur Ausreise geraten wird. Die Warnstufe 4, ein Reiseverbot, hat Seoul noch nicht ausgerufen.