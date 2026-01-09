USA koppeln Chip-Zollbefreiung für Taiwan an Investitionen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung unter Präsident Trump hat Taiwan gegen Investitionen eine Zollbefreiung für Halbleiter in Aussicht gestellt.Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan hervor.Unter den großen Chipproduzenten ist Taiwan damit das erste Land, dem Washington eine solche Ausnahme anbietet.Für taiwanische Unternehmen, die in den USA neue Halbleiterkapazitäten aufbauen, sieht das Abkommen während der Bauphase eine Sonderregelung vor: Sie dürfen Chips bis zum 2,5-Fachen der geplanten Produktionskapazität zollfrei in die USA exportieren. Für darüber hinausgehende Mengen gilt ein ermäßigter Zollsatz.Taiwanische Chiphersteller, die neue Werke in den USA fertiggestellt haben, können Chips im Umfang des 1,5-Fachen ihrer neuen Produktionskapazität zollfrei ausführen.Diese Konditionen könnten in den kommenden Gesprächen zwischen Washington und Seoul zum Maßstab werden. Entscheidend wird sein, ob Südkorea eine Ausnahme in vergleichbarer Größenordnung aushandeln kann.Als Südkorea und die USA im vergangenen Jahr ihre Handelsgespräche abschlossen, hatte Washington seine Pläne für Halbleiterzölle noch nicht fertiggestellt. Seoul konnte daher keine konkreten Bedingungen aushandeln. Stattdessen einigten sich beide Seiten nur auf den Grundsatz, dass Südkorea im Vergleich zu anderen Ländern nicht schlechter gestellt werden soll.