„Golden“ letztes Jahr weltweit am zweitmeisten gestreamter Song

Photo : YONHAP News

„Golden“ ist im vergangenen Jahr der am zweitmeisten gestreamte Song der Welt gewesen.Wie das US-Musikmarkt-Analyseunternehmen Luminate am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gab, wurde das Lied aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ im Zeitraum vom 3. Januar 2025 bis 1. Januar 2026 2,43 Milliarden Mal gestreamt.„APT.“ von Rosé und Bruno Mars landete mit 2,326 Milliarden Streams auf Platz vier.An der Spitze liegt „Die With A Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars. Das Lied wurde 2,858 Milliarden Mal gestreamt.In der Rangliste physischer und digitaler Musikverkäufe in den USA ist die K-Pop-Gruppe Stray Kids mit zwei Alben unter den Top Ten vertreten. „KARMA“ verkaufte sich 585.000 Mal und belegte damit den zweiten Platz. „DO IT“ folgte mit 460.000 verkauften Exemplaren auf Platz vier.Das Soundtrack-Album zu „KPop Demon Hunters“ erreichte mit 366.000 verkauften Exemplaren Platz acht. Die Tabelle führt das Album „The Life of a Showgirl“ von Taylor Swift an, das 3,985 Millionen Mal verkauft wurde.