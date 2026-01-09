Regierung sieht Konjunktur weiter auf Erholungskurs

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung sieht die Konjunktur den dritten Monat in Folge auf Erholungskurs.Das Finanz- und Wirtschaftsministerium erklärte in seinem am Freitag veröffentlichten Konjunkturbericht „Green Book“ für Januar, dass sich die Erholung weiter fortsetze.Zur Begründung verwies das Ministerium auf eine bessere Binnennachfrage – unter anderem durch höheren Konsum – sowie auf starke Exporte, die vor allem von Halbleitern getragen würden. An dieser Einschätzung hält die Regierung seit November fest.Im November stieg die Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe legte um 0,6 Prozent zu. Besonders stark wuchs die Halbleiterproduktion mit 7,5 Prozent.Auch die Produktion im Dienstleistungssektor nahm um 0,7 Prozent zu. Die Anlageninvestitionen stiegen, vor allem dank höherer Ausgaben für Maschinen, um 1,5 Prozent. Zudem nahm der Wert abgeschlossener Bauprojekte, gestützt durch mehr Hochbau, um 6,6 Prozent zu.Demgegenüber ging der Einzelhandelsumsatz um 3,3 Prozent zurück.Auch die Stimmung der Verbraucher trübte sich leicht ein. Der Konsumklimaindex (CCSI) sank im vergangenen Monat um 2,5 Punkte auf 109,9. Damit liegt der Index aber weiterhin über der Marke von 100.Die Inflation ließ derweil leicht nach. Die Verbraucherpreise stiegen im vergangenen Monat um 2,3 Prozent, nach 2,4 Prozent im Monat davor.