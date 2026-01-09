Bericht: Korea büßt bei Export von Stahl und Maschinen Wettbewerbsfähigkeit ein – Autos und Halbleiter konkurrenzfähiger

Photo : YONHAP News

In den letzten sieben Jahren haben unter Südkoreas Exportschlagern Stahlprodukte und Maschinen an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, während Autos und Halbleiter konkurrenzfähiger wurden.Dies schrieb die Bank of Korea, die Zentralbank des Landes, in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Stahlindustrie und des Maschinenbaus sei seit 2018 sowohl hinsichtlich einzelner Produkte als auch der Märkte zurückgegangen. Grund sei, dass billige Produkte aus China auf dem Weltmarkt angeboten würden.Währenddessen wurde in der Autobranche eine bemerkenswerte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit verzeichnet. Dies wird auf die Einführung einer Luxusautomarke Ende der 2010er Jahre und eine stetige Verbesserung der Qualität zurückgeführt. Auch die Entwicklung von Elektroauto-Plattformen getrennt von Verbrennungsmotoren spielte eine Rolle.Bei Halbleitern führte es zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Produkte, dass die koreanischen Chiphersteller hochwertige Produkte wie Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) und DDR5 schneller als ihre Rivalen in anderen Ländern entwickeln und auf den Markt bringen konnten.Die Notenbank wies darauf hin, dass die Ausfuhren des Landes letztes Jahr um 3,8 Prozent gestiegen seien und erstmals die Marke von 700 Milliarden Dollar durchbrochen hätten. Der Anteil Südkoreas am globalen Warenexport sei jedoch seit 2018 tendenziell rückläufig, hieß es zugleich.