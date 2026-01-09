LG führt bei Koreas Projekt für eigenständige KI

Photo : YONHAP News

Bei Südkoreas Projekt zur Entwicklung eigenständiger KI-Basismodelle haben Upstage, SK Telecom und LG AI Research die erste Runde bestanden.Wie am Donnerstag bekannt wurde, schieden Naver Cloud und NC AI dagegen aus.NC AI erhielt schlechte Noten hinsichtlich Leistung und Anwendung seiner KI. Naver Cloud bestand zwar die technologische Prüfung, scheiterte jedoch an der Kontroverse um die Originalität seines Modells.Die Firma nutzte einen Teil eines Modells des chinesischen Unternehmens Alibaba. Dies sei mit dem Zweck des Projekts nicht vereinbar, so das Urteil.Die beste Note erhielt LG AI Research.Die Regierung will alle sechs Monate weitere Evaluierungen vornehmen. Gegen Jahresende sollen zwei Teams ausgewählt werden, die die Bezeichnung „K-AI“ verwenden dürfen.