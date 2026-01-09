„Culinary Class Wars“ geht in Staffel 3 als Restaurantduell weiter

Photo : YONHAP News

Netflix hat eine dritte Staffel der Kochshow „Culinary Class Wars“ angekündigt.Wie der Streamingdienst am Freitag über seine offiziellen Social-Media-Kanäle mitteilte, hat die Bewerbungsphase für die neue Runde begonnen.Anders als in den ersten beiden Staffeln, die als Einzelwettbewerb konzipiert waren, ist Staffel 3 als Duell zwischen Restaurants angelegt.Bewerben können sich Köchinnen und Köche, die im selben Betrieb zusammenarbeiten und jeweils als Vierer-Team antreten. Der Küchenstil oder die kulinarische Ausrichtung spiele keine Rolle.„Culinary Class Wars“ ist ein Netflix-Originalformat im Survival-Format. In Kochduellen treten etablierte Star-Köche, die etwa mit Michelin-Sternen ausgezeichnet sind und als „weiße Löffel“ gelten, gegen weniger bekannte, aber talentierte Köche an, die als „schwarze Löffel“ ins Rennen gehen.Staffel 1, die 2024 veröffentlicht wurde, führte als erste koreanische Unterhaltungsshow drei Wochen in Folge die Netflix-Rangliste der nicht-englischsprachigen Shows an. Staffel 2 knüpfte an den Erfolg an und erreichte nach ihrer Veröffentlichung Ende 2025 zwei Wochen hintereinander Platz eins in derselben Kategorie.Die Produktion übernehmen erneut Kim Eun-ji (Produzentin) und Mo Eun-seol (Autorin).